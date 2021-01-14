19 січня 2021 року християни святкують велике церковне свято Хрещення Господнього. Цьогоріч воно випадає на вівторок. Найголовнішою традицією Водохреща є занурення у воду. Вірять, що цей обряд дарує очищення й відчуття душевної оновленості. Також, від цього дня завершуються усі різдвяні святки. Детальніше про свято Хрещення Господнього – читайте у матеріалі Traditions 24.

Традиційно, українці зустрічають Водохреща 19 січня. А напередодні цього свята віряни відзначають ще одну подію – другий Святвечір. Впродовж 18 січня віряни постять і не вживають м'яса, жирного та молочного. Сідати за вечерю можна лише після появи першої зірки на небосхилі. До столу подають пісні страви – рибу, вареники з капустою, кутю, узвар тощо.

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Історія свята Хрещення Господнього

Коли Ісус Христос досягнув 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Хрестив його Іоан Предтеча. Коли Ісус вийшов на берег, то з небес почувся голос Бога-Батька, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси пішла ще одна назва цього свята – Богоявлення. Православні та греко-католики стверджують, що це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. За християнським вченням, 19 січня, з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець – в голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.



Історія Хрещення Господнього

Суть Хрещення Господнього полягає у тому, що будучи безгрішним, Син Божий взяв на себе людські гріхи і показав, що весь шлях людський він хоче пройти чесно і до кінця.

Традиції і звичаї Водохреща

Найвідоміші традиції цього свята пов'язані з водохресними купаннями. Купатися в ополонці 19 січня прийнято в Україні, Росії та кількох інших країнах. Для цього священники освячують воду з ополонки, після чого вона, за віруваннями, набуває лікувальних та чудодійних властивостей. За церковними канонами, купатися в ополонці можна тільки після освячення води, молитви і завчасного причастя.

Також, в церквах з 19 січня і до кінця тижня святять воду всім охочим. Водохресну воду прийнято пити протягом всього року. Вважається, що вона здатна зцілювати від недуг й вірять, що вона не може зіпсуватись.