19 января 2021 года христиане празднуют великий церковный праздник Крещения Господня. В этом году оно выпадает на вторник. Самая главная традиция Крещения – погружение в воду. Верят, что этот обряд дарит очищение и ощущение душевной обновленности. Также, с этого дня завершаются все Рождественские праздники. Подробнее о празднике Крещения Господня – читайте в материале Traditions 24.

Традиционно, украинцы встречают Крещение 19 января. А накануне этого праздника верующие отмечают еще одно событие – второй Сочельник. В течение 18 января верующие постятся и не едят мяса, жирного и молочного. Садиться за ужин можно только после появления первой звезды на небосклоне. К столу подают постные блюда – рыбу, вареники с капустой, кутью, узвар и тому подобное.

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История праздника Крещения Господня

Когда Иисус Христос достиг 30-летнего возраста, он принял крещение в реке Иордан. Крестил его Иоанн Предтеча. Когда Иисус вышел на берег, то с небес послышался голос Бога-Отца, который назвал Иисуса своим Сыном. И на него сошел Святой Дух в образе голубя. Отсюда пошла еще одно название этого праздника – Богоявление. Православные и греко-католики утверждают, что этот праздник подтверждает таинство Святой Троицы. По христианскому учению, 19 января, явился Бог в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.



История Крещения Господнего

Суть Крещения Господня заключается в том, что будучи безгрешным, Сын Божий взял на себя грехи и показал, что весь путь человеческий он хочет пройти честно и до конца.

Традиции и обычаи Водокрещи

Самые известные традиции этого праздника связаны с крещенскими купаниями. Купаться в проруби 19 января принято в Украине, России и нескольких других странах. Для этого священники освящают воду из проруби, после чего она, по верованиям, приобретает лечебные и чудодейственные свойства. По церковным канонам, купаться в проруби можно только после освящения воды, молитвы и заблаговременного причастия.

Также, в церквях с 19 января и до конца недели святят воду всем желающим. Крещенскую воду принято пить в течение всего года. Считается, что она способна исцелять от недугов и верят, что она не может испортиться.