Крещенский Сочельник 2021: самые красивые картинки-поздравления
Навечерие Крещения Господня отмечают 18 января, по-другому этот день называют вторым Сочельником. По традиции, в этот день хозяйки готовят постный ужин, а утром 19 января вся семья идет в церковь на праздничную Крещенскую Службу Божью.
Редакция Traditions 24 поздравляет вас со светлым праздником Крещенского Сочельника и предлагает вашему вниманию самые красивые картинки, которыми можно поздравить близких.
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