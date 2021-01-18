Навечерие Крещения Господня отмечают 18 января, по-другому этот день называют вторым Сочельником. По традиции, в этот день хозяйки готовят постный ужин, а утром 19 января вся семья идет в церковь на праздничную Крещенскую Службу Божью.

Редакция Traditions 24 поздравляет вас со светлым праздником Крещенского Сочельника и предлагает вашему вниманию самые красивые картинки, которыми можно поздравить близких. Также Крещение Господне: дата праздника Картинки-поздравления со вторым Сочельником Поздравления с Крещенским Сочельником Крещение 2021 картинки Поздравления со вторым Сочельником Второй Сочельник поздравления

Со Вторым Сочельником

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