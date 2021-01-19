19 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
19 січня відзначають свято Хрещення Господнього. Вважається, що Водохреще є третім за величиною святом. Саме воно завершує різдвяно-новорічний цикл свят у православних та греко-католицьких християн. Які прикмети та що не можна робити 19 січня читайте у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують: Роман, Андрій, Лідія.
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Прикмети 19 січня
- Якщо на Хрещення заметіль, то в кінці квітня слід чекати хуртовини.
- Холодна і ясна погода – до посушливого літа, а сніжна і похмура – до хорошого урожаю.
- Опівдні сині хмари – до урожаю.
- На Хрещення сильний вітер – до хорошого роїння бджіл.
- Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід. Також, це знак, що вівці в цьому році будуть добре ягнитися.
- Повний місяць – до повноводдя навесні.
- Якщо 19 січня йде дощ – очікуйте дощі до кінця місяця.
Водохреще: прикмети
Що не можна робити 19 січня
- На Водохреще забороняється будь-яка праця, а особливо це правило стосується прання.
- Не лихословте на Хрещення Господнє.
- 19 січня заборонено носити старий одяг чи одяг чорного кольору.
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