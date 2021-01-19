19 січня відзначають свято Хрещення Господнього. Вважається, що Водохреще є третім за величиною святом. Саме воно завершує різдвяно-новорічний цикл свят у православних та греко-католицьких християн. Які прикмети та що не можна робити 19 січня читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Роман, Андрій, Лідія. Також читайте Яка різниця між Водохресним Святвечором, Святвечором 6 січня і Щедрим вечором: цікаві факти Прикмети 19 січня Якщо на Хрещення заметіль, то в кінці квітня слід чекати хуртовини.

Холодна і ясна погода – до посушливого літа, а сніжна і похмура – до хорошого урожаю.

Опівдні сині хмари – до урожаю.

На Хрещення сильний вітер – до хорошого роїння бджіл.

Зоряна ніч – до урожаю гороху і ягід. Також, це знак, що вівці в цьому році будуть добре ягнитися.

Повний місяць – до повноводдя навесні.

Якщо 19 січня йде дощ – очікуйте дощі до кінця місяця.

Водохреще: прикмети Що не можна робити 19 січня На Водохреще забороняється будь-яка праця, а особливо це правило стосується прання.

Не лихословте на Хрещення Господнє.

19 січня заборонено носити старий одяг чи одяг чорного кольору.