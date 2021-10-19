19 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 октября православная церковь чтит святого Фому. Известно, что святой был одним из 12 учеников Иисуса Христа. С фигурой Фомы связано много притч, ведь именно он из всех апостолов наиболее легко подвергал сомнениям чудеса Божьи, за что его прозвали неверующим.

Апостол Фома отличался от других святых своей недоверчивостью. Когда Иисус Христос воскрес, Фома не сразу поверил в это и сказал: "Если не увижу на его руках знаков от гвоздей и не вложу своего пальца в место, где были гвозди, но и руки моей не вложу в бок его – не поверю!".

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Когда Христос явился во второй раз, то предложил апостолу Фоме убедиться в Его воскресении. Спаситель попросил святого вложить палец в его раны. Сделав это, Фома уверовал в воскресение Иисуса.

Приметы 19 октября

Вороны в стаи собираются – к непогоде.

Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.

Если вечернее небо ярко-красного цвета – к непогоде.

Туманное и пасмурное утро – день будет солнечным и ясным.



19 октября празднуют день апостола Фомы / Фото Википедия

Что нельзя делать 19 октября