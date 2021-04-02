2 апреля отмечают день мученицы Фотины. Она была самаритянкой, с которой Иисус Христос беседовал у колодца близ города Сихария. Женщина обратила многих людей в христианскую веру, за что трагически погибла – ее бросили в колодец. С тех пор верующие начали верить, что в такой воде осталась душа святой покровительницы.

День Ангела празднуют: Севастьян, Сергей и Ульяна. Также Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 2 апреля Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.

Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.

Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

Днем 2 апреля тепло, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

2 апреля: какой праздник Что нельзя делать 2 апреля Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.