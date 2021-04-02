2 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 апреля отмечают день мученицы Фотины. Она была самаритянкой, с которой Иисус Христос беседовал у колодца близ города Сихария. Женщина обратила многих людей в христианскую веру, за что трагически погибла – ее бросили в колодец. С тех пор верующие начали верить, что в такой воде осталась душа святой покровительницы.
Источник:24 канал
День Ангела празднуют: Севастьян, Сергей и Ульяна.
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Приметы 2 апреля
- Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.
- Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.
- Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.
- Днем 2 апреля тепло, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.
2 апреля: какой праздник
Что нельзя делать 2 апреля
- Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
- В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
- Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.
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