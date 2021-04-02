2 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 квітня відзначають день мучениці Фотини. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Жінка навернула багатьох людей до християнської віри, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. Відтоді віряни почали вірити, що у такої води залишилася душа святої покровительки.
Джерело:24 канал
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Прикмети 2 квітня
- Дощ 2 квітня – буде хороший врожай грибів.
- Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.
- Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.
- Вдень 2 квітня тепло, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.
2 квітня: яке свято
Що не можна робити 2 квітня
- Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
- У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
- Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це призведе до невдач.
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