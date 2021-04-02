2 квітня відзначають день мучениці Фотини. Вона була самарянкою, з якою Ісус Христос розмовляв біля криниці поблизу міста Сіхарія. Жінка навернула багатьох людей до християнської віри, за що трагічно загинула – її кинули в колодязь. Відтоді віряни почали вірити, що у такої води залишилася душа святої покровительки.

День Ангела святкують: Севастіан, Сергій та Уляна. Також Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 2 квітня Дощ 2 квітня – буде хороший врожай грибів.

Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна.

Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.

Вдень 2 квітня тепло, а вночі приходять холоди – погода найближчим часом буде теплою і ясною.

2 квітня: яке свято Що не можна робити 2 квітня Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це призведе до невдач.