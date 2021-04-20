20 апреля 2021 года чествуют двух мучеников – святых Руфина и Акилины. Согласно легендам, в этот день просыпались русалки. Так, 20 апреля запрещено было подходить к водоемам, чтобы не навлечь на себя гнев этих существ.

Именины сегодня празднуют: Аркадий, Даниил и Георгий. Также читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 20 апреля В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов. Поэтому, если приходится 20 апреля идти к воде, то надо взять с собой пучок полыни или чеснока – считается, что они защищают человека от потусторонних сил.

Если на небе в этот день много звезд – будет богатый урожай лесных ягод и грибов.

Утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречки и хлеба.

Обливание 20 апреля имело магическое значение. Наши предки верили, что таким образом они вызовут дождь и будут иметь хороший урожай. Что нельзя делать 20 апреля 20 апреля не желательно заглядывать через окно. Верят, что это может привести к несчастью.

Не унывайте и не думайте о негативных вещах.