20 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 апреля 2021 года чествуют двух мучеников – святых Руфина и Акилины. Согласно легендам, в этот день просыпались русалки. Так, 20 апреля запрещено было подходить к водоемам, чтобы не навлечь на себя гнев этих существ.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Аркадий, Даниил и Георгий.
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Приметы 20 апреля
- В народе говорили, что именно в это время, почувствовав тепло, просыпаются русалки и выходят на поверхность водоемов. Поэтому, если приходится 20 апреля идти к воде, то надо взять с собой пучок полыни или чеснока – считается, что они защищают человека от потусторонних сил.
- Если на небе в этот день много звезд – будет богатый урожай лесных ягод и грибов.
- Утренний мороз, который проходит с рассветом – примета к тому, что будет много гречки и хлеба.
- Обливание 20 апреля имело магическое значение. Наши предки верили, что таким образом они вызовут дождь и будут иметь хороший урожай.
Что нельзя делать 20 апреля
- 20 апреля не желательно заглядывать через окно. Верят, что это может привести к несчастью.
- Не унывайте и не думайте о негативных вещах.
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