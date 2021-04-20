20 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 квітня 2021 року вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно до легенд, цього дня прокидались русалки. Тож, 20 квітня заборонено було підходити до водойм, аби не накликати на себе гнів цих істот.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Данило та Георгій.
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Прикмети 20 квітня
- У народі казали, що саме в цей час, відчувши тепло, прокидаються русалки і виходять на поверхню водойм. Тож, якщо доводиться 20 квітня йти до води, то треба взяти з собою пучок полину чи часнику – вважається, що вони захищають людину від потойбічних сил.
- Якщо на небі цього дня багато зірок – буде багатий урожай лісових ягід і грибів.
- Ранковий мороз, який проходить з світанком – прикмета до того, що буде багато гречки і хліба.
- Обливання 20 квітня мало магічне значення. Наші предки вірили, що таким чином вони викличуть дощ та матимуть хороший врожай.
Що не можна робити 20 квітня
- 20 квітня не бажано заглядати через вікно. Вірять, що це може призвести до нещастя.
- Не сумуйте сьогодні й не думайте про негативні речі.
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