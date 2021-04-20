20 квітня 2021 року вшановують двох мучеників – святих Руфіна та Акиліну. Згідно до легенд, цього дня прокидались русалки. Тож, 20 квітня заборонено було підходити до водойм, аби не накликати на себе гнів цих істот.

Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Данило та Георгій. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 20 квітня У народі казали, що саме в цей час, відчувши тепло, прокидаються русалки і виходять на поверхню водойм. Тож, якщо доводиться 20 квітня йти до води, то треба взяти з собою пучок полину чи часнику – вважається, що вони захищають людину від потойбічних сил.

Якщо на небі цього дня багато зірок – буде багатий урожай лісових ягід і грибів.

Ранковий мороз, який проходить з світанком – прикмета до того, що буде багато гречки і хліба.

Обливання 20 квітня мало магічне значення. Наші предки вірили, що таким чином вони викличуть дощ та матимуть хороший врожай. Що не можна робити 20 квітня 20 квітня не бажано заглядати через вікно. Вірять, що це може призвести до нещастя.

Не сумуйте сьогодні й не думайте про негативні речі.