20 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
20 января верующие отмечают день памяти Иоанна Предтечи. По-другому святого также принято называть Иоанном Крестителем, ведь в водах реки Иордан он крестил Иисуса Христа. Что нельзя делать 20 января читайте в материале.
Именины сегодня празднует: Иван.
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Приметы
- На Предтечи полнолуние, то весной будет сильное наводнение.
- Метель 20 января – к ветрам и снегу на Масленицу.
- Если в этот день идет дождь, или же стоит туман – будет богатый урожай.
20 января приметы
Что нельзя делать 20 января
- Нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
- Верят, что сегодня нельзя умываться, ведь вы рискуете быть обманутыми.
- 20 января не принимайте никаких подарков от чужих людей.
- Сегодня не выходите из дома после темноты. Считают, что именно в это время злые силы могут напасть на человека и украсть его душу.
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