20 января верующие отмечают день памяти Иоанна Предтечи. По-другому святого также принято называть Иоанном Крестителем, ведь в водах реки Иордан он крестил Иисуса Христа. Что нельзя делать 20 января читайте в материале.

Именины сегодня празднует: Иван. К теме Когда убирать елку: приметы и традиции Приметы На Предтечи полнолуние, то весной будет сильное наводнение.

Метель 20 января – к ветрам и снегу на Масленицу.

Если в этот день идет дождь, или же стоит туман – будет богатый урожай.

20 января приметы Что нельзя делать 20 января Нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

Верят, что сегодня нельзя умываться, ведь вы рискуете быть обманутыми.

20 января не принимайте никаких подарков от чужих людей.

Сегодня не выходите из дома после темноты. Считают, что именно в это время злые силы могут напасть на человека и украсть его душу.