20 січня віряни відзначають день пам'яті Іоанна Предтечі. По-іншому святого також прийнято називати Іваном Хрестителем, адже у водах ріки Йордан він хрестив Ісуса Христа. Що не можна робити 20 січня читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкує Іван. До теми Коли прибирати ялинку: прикмети та традиції Прикмети На Предтечі повний місяць, то навесні буде сильна повінь.

Заметіль 20 січня – до вітрів і снігу на Масляну.

Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман – буде багатий урожай.

20 січня прикмети Що не можна робити 20 січня Не можна лихословити, лаятися або сваритися.

Вірять, що сьогодні не можна вмиватися, адже ви ризикуєте бути обманутими.

20 січня не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.

Сьогодні не виходьте з дому після темряви. Вважають, що саме у цей час злі сили можуть напасти на людину і вкрасти її душу.