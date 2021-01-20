20 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
20 січня віряни відзначають день пам'яті Іоанна Предтечі. По-іншому святого також прийнято називати Іваном Хрестителем, адже у водах ріки Йордан він хрестив Ісуса Христа. Що не можна робити 20 січня читайте у матеріалі.
Іменини сьогодні святкує Іван.
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Прикмети
- На Предтечі повний місяць, то навесні буде сильна повінь.
- Заметіль 20 січня – до вітрів і снігу на Масляну.
- Якщо в цей день іде дощ, або ж стоїть туман – буде багатий урожай.
20 січня прикмети
Що не можна робити 20 січня
- Не можна лихословити, лаятися або сваритися.
- Вірять, що сьогодні не можна вмиватися, адже ви ризикуєте бути обманутими.
- 20 січня не приймайте ніяких подарунків від чужих людей.
- Сьогодні не виходьте з дому після темряви. Вважають, що саме у цей час злі сили можуть напасти на людину і вкрасти її душу.
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