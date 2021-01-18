Ялинка є одним із традиційних різдвяних і новорічних атрибутів. Вона повинна стояти усі свята, а прибрати її з оселі, за народними віруваннями, необхідно до Хрещення, яке відзначають 19 січня. Напередодні Водохреща з дому виносили всі символи різдвяних свят: сіно, яке пролежало всі святки на столі, різдвяний сніп тощо.

Серед багатьох забобонних людей побутує звичай, що новорічну ялинку слід прибирати не раніше Старого Нового Року, тобто 14 січня. До цього моменту вона буде "віддавати" всю хорошу енергетику, сприяючи гармонійним і щасливим відносинам між оточуючими її людьми.

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Народні прикмети та традиції

У старовину ж розлучалися з ялинкою трохи пізніше. У наших предків одним з найголовніших православних свят було Хрещення. Вважалося, що цього дня необхідно було привести весь будинок в порядок, прибрати, а також "роздягти" ялинку. Її прибирали, як знак закінчення святочного періоду, усуваючи всі ознаки різдвяних свят.

Якщо вірити народним прикметам, виносити новорічне дерево до смітників ні в якому разі не можна. Таким чином, ви можете втратити благополуччя і достаток в домі. Кращим варіантом буде, коли ви акуратно порубаєте її та спалите. У цьому випадку, ви не втратите удачу в новому році. Якщо так сталось, що при "роздяганні" ялинки у вас випадково розбилася іграшка, турбуватися не варто. У такий момент навіть можна спробувати загадати бажання. За стародавніми переказами, воно обов'язково збудеться.

Думки церкви

Церква ставиться скептично до традиції ставити новорічну ялинку. Вважається, що цей звичай пришов до нас із язичницьких часів, коли це дерево вважали оберегом від злих сил. Наші предки прикрашали ялинки іграшками, бо думали, що їхній яскравий колір налякає усілякі біди і нещастя й вони ніколи не прийдуть до їхніх домівок. Згідно до християнських традицій, на Різдво ялинку не ставлять, а встановлюють шопку – модель, сцени народження Ісуса Христа.