Елка является одним из традиционных рождественских и новогодних атрибутов. Она должна стоять все праздники, а убрать ее из дома, по народным верованиям, необходимо до Крещения, которое отмечается 19 января. Накануне Крещения из дома выносили все символы рождественских праздников: сено, которое пролежало все святки на столе, рождественский сноп и тому подобное.

Среди многих суеверных людей бытует обычай, что новогоднюю елку следует убирать не раньше Старого Нового Года, то есть 14 января. До этого момента она будет "отдавать" всю хорошую энергетику, способствуя гармоничным и счастливым отношениям между окружающими ее людьми.

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Народные приметы и традиции

В старину же расставались с елкой чуть позже. У наших предков одним из самых главных православных праздников было Крещение. Считалось, что в этот день необходимо было привести весь дом в порядок, убрать, а также "раздеть" елку. Ее убирали, как знак окончания святочного периода, устраняя все признаки рождественских праздников.

Если верить народным приметам, выносить новогоднее дерево на мусорку ни в коем случае нельзя. Таким образом вы можете потерять благополучие и достаток в доме. Лучшим вариантом будет, если вы аккуратно порубите ее и сожжете. В этом случае вы не потеряете удачу в новом году. Если так случилось, что при "раздевании" елки у вас случайно разбилась игрушка, беспокоиться не стоит. В такой момент даже можно попробовать загадать желание. По древним преданиям, оно обязательно сбудется.

Мнение церкви

Церковь относится скептически к традиции ставить новогоднюю елку. Считается, что этот обычай пришёл к нам с языческих времен, когда это дерево считали оберегом от злых сил. Наши предки украшали елки игрушками, потому что думали, что их яркий цвет напугает всевозможные беды и несчастья и они никогда не придут в их дома. Согласно христианским традициям, на Рождество елку не ставят, а устанавливают шопку – модель сцены рождения Иисуса Христа.