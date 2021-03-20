20 марта отмечают день весеннего равноденствия. Этот день считают условной границей между зимой и весной и верят, что он несет сильную энергетику. Что нельзя делать 20 марта и особые запреты присущие этому дню читайте дальше.

Именины сегодня отмечают: Василий, Евгений, Ефрем, Емельян. Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 20 марта Если 20 марта будет морозная погода, то холод продержится еще долго.

Птицы поют – скоро придет много тепла.

Солнце прячется за облака и изредка выглядывает – апрель пройдет с дождями. Что нельзя делать 20 марта На весеннее равноденствие строго запрещаются любые ссоры и обиды. В народе верят, что вся положительная энергетика этого дня может резко измениться на негативную и направиться на того, кто создает конфликтные ситуации. Поэтому, лучше сегодня настроиться на покой.

Сегодня помолитесь за тех, кого нет с нами. Верят, что если в этот день забыть о предках – принесет большое горе и болезни. Итак, поставьте свечку в церкви и помолитесь за упокой умерших.