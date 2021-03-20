20 березня відзначають день весняного рівнодення. Цей день вважають умовною межею між зимою й весною й вірять, що він несе сильну енергетику. Що не можна робити 20 березня й які особливі заборони притаманні цьому дню читайте далі.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Євген, Єфрем, Омелян. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 20 березня Якщо 20 березня буде морозяна погода, то холод протримається ще довго.

Птахи співають – скоро прийде багато тепла.

Сонце ховається за хмари і зрідка виглядає – квітень пройде з дощами. Що не можна робити 20 березня На весняне рівнодення суворо забороняються будь-які сварки і образи. У народі вірять, що вся позитивна енергетика цього дня може різко змінитись на негативну і направитися на того, хто створює конфліктні ситуації. Тож, краще сьогодні налаштуватись на спокій.

Сьогодні помоліться за тих, кого нема з нами. Вірять, що у цей день забуття про предків принесе велике горе й хвороби. Отож, поставте свічку у церкві й помоліться за упокій померлих.