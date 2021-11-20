20 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Источник:24 канал
20 ноября православные верующие празднуют день святого Федота – одного из мучеников, который пострадал за веру в Христа. Также в этот день чествуют икону Божьей Матери "Взыграние Младенца". Этот образ считается уникальным, ведь на нем ребенка Иисуса изображают в движении, а не статично, как на большинстве святынь.
Икона "Взыграние Младенца" является очень популярной и едва ли не одной из самых любимых святынь у верующих. Возле этого образа часто творились чудеса и исцелялись люди, однако особую силу она проявляла как раз к женщинам.
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К "Взыграние Младенца" молятся все беременные женщины, молодые мамы и те, кто не может зачать. Часто к образу молятся даже парами. Верят, если с сердечной и искренней молитвой обратиться к этой иконе Матери Божьей, то она непременно поможет и будет оберегать малыша всю жизнь.
Приметы 20 ноября
- Сильный снегопад 20 ноября – весной будет наводнение.
- Гололедица 20 ноября – такая погода продержится еще долго.
20 ноября празднуют день иконы Божьей Матери "Взыграние"
Что нельзя делать 20 ноября
- Будущим мамам сегодня нельзя думать о плохом, ведь это может пагубно повлиять на судьбу их ребенка.
- Верили, что беременным женщинам в этот день лучше не вышивать и не вязать.