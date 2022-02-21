21 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

21 февраля 2022 , 08:27
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21 февраля православные верующие чтят день святого Захария. Святой был одним из 12 малых пророков и написал много пророчеств.

День Ангела празднует Захар.

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Приметы 21 февраля

  • Мороз 21 февраля – ожидайте весны.
  • На Захария собака беспокойная и воет – надвигаются сильные морозы.
  • Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.

Какой праздник 21 февраля

Что нельзя делать 21 февраля

  • Не завидуйте коллегам и друзьям. Сконцентрируйтесь на собственных достижениях и совершенствуйте свои умения.
  • Не злословьте и не ссорьтесь.
  • Не забывайте о близких. Позвоните или сходите к ним в гости.
  • Не ленитесь сегодня. Производительный труд – это залог успеха.
Автор: Андріана Будиш