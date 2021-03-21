21 марта отмечают день весеннего солнцеворота. Этот день посвящают иве, которая принесет в дом легкость и счастье. Ивовые веточки имеют магическую силу, они очищают жилище от всякой скверны, прогоняют ссоры, беды и несчастья.

Именины празднуют: Афанасий, Ярема, Феодосий, Лазарь. Также читайте Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней Приметы 21 марта Этот день считается настоящим началом весеннего периода. Считалось, что именно 21 марта жаворонки возвращаются домой.

Если высоко плывут облака – к хорошей погоде.

Туман 21 марта говорит о предстоящих заморозках.

Если принести сегодня домой ивовые котики, то в доме будет царить согласие.

Приметы 21 марта Что нельзя делать 21 марта Не стоит планировать масштабные мероприятия наперед.

Нельзя 21 марта занимать кому-то деньги.

Сегодня лучше отказаться от дальней дороги.