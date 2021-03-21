21 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
21 марта отмечают день весеннего солнцеворота. Этот день посвящают иве, которая принесет в дом легкость и счастье. Ивовые веточки имеют магическую силу, они очищают жилище от всякой скверны, прогоняют ссоры, беды и несчастья.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Афанасий, Ярема, Феодосий, Лазарь.
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Приметы 21 марта
- Этот день считается настоящим началом весеннего периода. Считалось, что именно 21 марта жаворонки возвращаются домой.
- Если высоко плывут облака – к хорошей погоде.
- Туман 21 марта говорит о предстоящих заморозках.
- Если принести сегодня домой ивовые котики, то в доме будет царить согласие.
Приметы 21 марта
Что нельзя делать 21 марта
- Не стоит планировать масштабные мероприятия наперед.
- Нельзя 21 марта занимать кому-то деньги.
- Сегодня лучше отказаться от дальней дороги.
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