21 березня відзначають день весняного сонцевороту. Цей день присвячують вербі, яка принесе у будинок легкість і щастя. Вербові гілочки мають магічну силу, вони очищають житло від усякої скверни, проганяють сварки, біди і нещастя.

Іменини святкують: Опанас, Ярема, Феодосій, Лазар. Також читайте Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів Прикмети 21 березня Цей день вважається справжнім початком весняного періоду. Вважалося, що саме 21 березня жайворонки повертаються додому.

Якщо високо пливуть хмари – до гарної погоди.

Туман 21 березня каже про майбутні заморозки.

Якщо принести сьогодні додому вербові котики, то у домі царюватиме злагода.

Прикмети 21 березня Що не можна робити 21 березня Не варто планувати масштабні заходи наперед.

Не можна 21 березня позичати комусь гроші.

Сьогодні краще відмовитися від далекої дороги.