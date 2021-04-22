22 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 апреля христиане отмечают день Вадима Ключника. Также в этот день отмечается глобальный праздник – Международный день Матери-Земли.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Вадим, Мария, Тамара, Гавриил.
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Приметы 22 апреля
- 22 апреля погода холодная – лето будет жарким.
- На рассвете туманно и ветрено – год будет урожайным.
- Если в этот день утром слышать громкое пение птиц – скоро изменится погода.
- Сегодня очень ясно – стоит готовиться к ночным заморозкам.
Что нельзя делать 22 апреля
- Не волнуйтесь из-за какого-то неудавшегося дела. Оптимизм и настойчивость быстро помогут одолеть все неудачи.
- Не ругайтесь и не кричите на других.
- Не стоит плакать и грустить.
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