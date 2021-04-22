22 апреля христиане отмечают день Вадима Ключника. Также в этот день отмечается глобальный праздник – Международный день Матери-Земли.

Именины сегодня отмечают: Вадим, Мария, Тамара, Гавриил. Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 22 апреля 22 апреля погода холодная – лето будет жарким.

На рассвете туманно и ветрено – год будет урожайным.

Если в этот день утром слышать громкое пение птиц – скоро изменится погода.

Сегодня очень ясно – стоит готовиться к ночным заморозкам. Что нельзя делать 22 апреля Не волнуйтесь из-за какого-то неудавшегося дела. Оптимизм и настойчивость быстро помогут одолеть все неудачи.

Не ругайтесь и не кричите на других.

Не стоит плакать и грустить.