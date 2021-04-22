22 квітня християни відзначають день Вадима Ключника. Також у цей день відзначається глобальне свято – Міжнародний день Матері-Землі.

Іменини сьогодні відзначають: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 22 квітня 22 квітня погода холодна – літо буде спекотним.

Вдосвіта туманно і вітряно, то рік буде врожайним.

Якщо цього дня вранці чути гучний спів птахів – скоро зміниться погода.

Сьогодні дуже хмарно – варто готуватись до нічних заморозків. Що не можна робити 22 квітня Не хвилюйтесь через якусь справу, що вам невдалась. Оптимізм та наполегливість швидко допоможуть здолати усі невдачі.

Не лайтесь і не кричіть на інших.

Не варто плакати і сумувати.