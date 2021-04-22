22 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
22 квітня християни відзначають день Вадима Ключника. Також у цей день відзначається глобальне свято – Міжнародний день Матері-Землі.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні відзначають: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл.
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Прикмети 22 квітня
- 22 квітня погода холодна – літо буде спекотним.
- Вдосвіта туманно і вітряно, то рік буде врожайним.
- Якщо цього дня вранці чути гучний спів птахів – скоро зміниться погода.
- Сьогодні дуже хмарно – варто готуватись до нічних заморозків.
Що не можна робити 22 квітня
- Не хвилюйтесь через якусь справу, що вам невдалась. Оптимізм та наполегливість швидко допоможуть здолати усі невдачі.
- Не лайтесь і не кричіть на інших.
- Не варто плакати і сумувати.
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