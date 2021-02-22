22 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
В православном календаре 22 февраля отмечен как день упоминания о святом Панкратии. Традиционно, на Панкратия наши предки плели постолы из лыка и льна. Также, верили, что в это время можно быстро заживить раны и исцелить больных.
Источник:24 канал
Поздравления с днем Ангела принимают: Геннадий, Никифор, Иннокентий, Панкратий.
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Приметы 22 февраля
- Приметы предвещают, если после 22 февраля вся следующая неделя будет холодной, то в марте погода будет радовать теплом и солнцем.
- На деревьях налипает снег – скоро будет потепление.
- Закат багровый – ожидайте снегопада.
- На Панкратия ночь темна и на небе видны звезды – скоро зима закончится.
- Птички щебечут и не прячутся в гнезда – весна будет теплой.
Приметы 22 февраля
Что нельзя делать 22 февраля
- Не ссорьтесь ни с кем 22 февраля. Лучше избегать сегодня конфликтов и напряженных ситуаций.
- Если вам известно, что какой-то вам близкий или знакомый человек болеет – выскажите ему свои пожелания относительно скорейшего выздоровления и, по возможности, помогите ему.
- Не ленитесь на Панкратия. Займите свое тело и ум трудом. В будущем вам это вернется сторицей.
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