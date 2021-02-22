У православному календарі 22 лютого відзначений як день згадки про святого Панкратія. Традиційно, на Панкратія наші предки плели постоли з лика й льону. Також, вірили, що у цей час можна швидко загоїти рани і зцілити хворих.

Привітання з днем Ангела приймають: Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій. Цікаво Вихідні у лютому 2021: скільки днів відпочиватимуть українці Прикмети 22 лютого Прикмети віщуть, якщо після 22 лютого весь наступний тиждень буде холодним, то у березні погода тішитиме теплом і сонцем.

На деревах налипає сніг – скоро буде потепління.

Захід сонця є багряним – очікуйте снігопаду.

На Панкратія ніч темна і на небі видно зорі – скоро зима закінчиться.

Пташки щебечуть і не ховаються у гнізда – весна буде теплою.

Прикмети 22 лютого Що не можна робити 22 лютого Не сваріться ні з ким 22 лютого. Краще уникати сьогодні конфліктів і "напружених" ситуацій.

Якщо вам відомо, що якась вам близька або знайома людина хворіє – висловіть їй свої побажання щодо швидкого одужання й, за можливості, допоможіть їй.

Не лінуйтесь на Панкратія. Займіть своє тіло й розум працею. У майбутньому вам це повернеться сторицею.