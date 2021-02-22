22 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
У православному календарі 22 лютого відзначений як день згадки про святого Панкратія. Традиційно, на Панкратія наші предки плели постоли з лика й льону. Також, вірили, що у цей час можна швидко загоїти рани і зцілити хворих.
Джерело:24 канал
Привітання з днем Ангела приймають: Геннадій, Никифор, Інокентій, Панкратій.
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Прикмети 22 лютого
- Прикмети віщуть, якщо після 22 лютого весь наступний тиждень буде холодним, то у березні погода тішитиме теплом і сонцем.
- На деревах налипає сніг – скоро буде потепління.
- Захід сонця є багряним – очікуйте снігопаду.
- На Панкратія ніч темна і на небі видно зорі – скоро зима закінчиться.
- Пташки щебечуть і не ховаються у гнізда – весна буде теплою.
Прикмети 22 лютого
Що не можна робити 22 лютого
- Не сваріться ні з ким 22 лютого. Краще уникати сьогодні конфліктів і "напружених" ситуацій.
- Якщо вам відомо, що якась вам близька або знайома людина хворіє – висловіть їй свої побажання щодо швидкого одужання й, за можливості, допоможіть їй.
- Не лінуйтесь на Панкратія. Займіть своє тіло й розум працею. У майбутньому вам це повернеться сторицею.
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