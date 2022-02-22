День Ангела сегодня отмечают: Петро, ​​Геннадий и Никифор.

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Приметы 22 февраля

  • Птицы громко поют и не прячутся между ветвями деревьев – весна будет теплой.
  • Ночь 22 февраля безоблачная – скоро зима закончится.
  • Во время заката небо окрасилось в багряный цвет – ожидайте снегопадов.
  • Если после 22 февраля вся следующая неделя будет холодной, то в марте погода будет радовать теплом и солнцем.

Что нельзя делать 22 февраля

  • Если вы знаете, что ваши близкие люди плохо чувствуют себя или болеют – позвоните по телефону и помогите.
  • Не ссорьтесь. Конфликты и негатив могут плохо повлиять на ваше здоровье.