День Ангела сьогодні відзначають: Петро, Геннадій та Никифор.
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Прикмети 22 лютого
- Птахи голосно співають і не ховаються між гілок дерев – весна буде теплою.
- Ніч 22 лютого безхмарна – скоро зима закінчиться.
- Під час заходу сонця небо забарвилось у багряний колір – очікуйте снігопадів.
- Якщо після 22 лютого весь наступний тиждень буде холодним, то у березні погода тішитиме теплом і сонцем.
Що не можна робити 22 лютого
- Якщо ви знаєте, що ваші близькі люди погано почуваються чи хворіють – зателефонуйте їм і допоможіть.
- Не сваріться. Конфлікти і негатив можуть погано вплинути на ваше здоров'я.