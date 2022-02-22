22 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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22 февраля верующие Украины чтят память святых Никифора Антиохийского и Панкратия. В народе было верование, что в этот день можно было легко исцелить раны и болезни. Что не стоит сегодня делать, чтобы день 22 февраля прошел удачно – читайте дальше.