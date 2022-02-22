22 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
22 февраля 2022 , 08:38Читати новину українською
22 февраля верующие Украины чтят память святых Никифора Антиохийского и Панкратия. В народе было верование, что в этот день можно было легко исцелить раны и болезни. Что не стоит сегодня делать, чтобы день 22 февраля прошел удачно – читайте дальше.
День Ангела сегодня отмечают: Петро, Геннадий и Никифор.
Читайте также Масленица-2022 в Украине: когда праздновать вкусное и громкое событие
Приметы 22 февраля
- Птицы громко поют и не прячутся между ветвями деревьев – весна будет теплой.
- Ночь 22 февраля безоблачная – скоро зима закончится.
- Во время заката небо окрасилось в багряный цвет – ожидайте снегопадов.
- Если после 22 февраля вся следующая неделя будет холодной, то в марте погода будет радовать теплом и солнцем.
Что нельзя делать 22 февраля
- Если вы знаете, что ваши близкие люди плохо чувствуют себя или болеют – позвоните по телефону и помогите.
- Не ссорьтесь. Конфликты и негатив могут плохо повлиять на ваше здоровье.