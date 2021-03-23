23 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 марта церковь отмечает память святых Кондрата и Василисы. Оба святых преданно служили Богу и умерли мученической смертью. Святую Василису считают покровительницей весенних вод и молятся ей с просьбами защитить от наводнений, а святой Кондрат считается образцом доброты, щедрости и самоотверженности.
Источник:24 канал
Именины празднуют Кондрат и Василиса (Василина).
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Приметы 23 марта
- До 23 марта прилетели журавли – весна будет теплой.
- Холодный ветер дует на 23 марта – зима еще долго продержится.
- Сегодня пошла гроза – год будет урожайным.
- Увидеть ключ птиц в этот день – в доме будет согласие и достаток.
- Если ночью вокруг Луны круги – пойдет дождь.
Что нельзя делать 23 марта
- Не употребляйте в этот день жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.
- Не доводите сегодня ничего людям, ваши аргументы смогут использовать против вас потом.
- Не планируйте крупных покупок.
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