23 марта церковь отмечает память святых Кондрата и Василисы. Оба святых преданно служили Богу и умерли мученической смертью. Святую Василису считают покровительницей весенних вод и молятся ей с просьбами защитить от наводнений, а святой Кондрат считается образцом доброты, щедрости и самоотверженности.

Именины празднуют Кондрат и Василиса (Василина). Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 23 марта До 23 марта прилетели журавли – весна будет теплой.

Холодный ветер дует на 23 марта – зима еще долго продержится.

Сегодня пошла гроза – год будет урожайным.

Увидеть ключ птиц в этот день – в доме будет согласие и достаток.

Если ночью вокруг Луны круги – пойдет дождь. Что нельзя делать 23 марта Не употребляйте в этот день жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

Не доводите сегодня ничего людям, ваши аргументы смогут использовать против вас потом.

Не планируйте крупных покупок.