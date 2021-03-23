23 березня церква відзначає пам'ять святих Кіндрата та Василіси. Обоє святих віддано служили Богові й померли мученицькою смертю. Святу Василісу вважають покровителькою весняних вод і моляться їй з проханнями захистити від повеней, а святий Кіндрат вважається взірцем доброти, щедрості та самовідданості.

Іменини святкують Кіндрат та Василіса (Василина). Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 23 березня До 23 березня прилетіли журавлі – весна буде теплою.

Холодний вітер віє на 23 березня – зима ще довго протримається.

Сьогодні пішла гроза – рік буде врожайним.

Побачити ключ птахів у цей день – у домі буде злагода й достаток.

Якщо вночі навколо Місяця кола – піде дощ. Що не можна робити 23 березня Не споживайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

Не доводьте сьогодні нічого людям, ваші аргументи зможуть використати проти вас уподальшому.

Не плануйте великих покупок.