23 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
23 березня церква відзначає пам'ять святих Кіндрата та Василіси. Обоє святих віддано служили Богові й померли мученицькою смертю. Святу Василісу вважають покровителькою весняних вод і моляться їй з проханнями захистити від повеней, а святий Кіндрат вважається взірцем доброти, щедрості та самовідданості.
Джерело:24 канал
Іменини святкують Кіндрат та Василіса (Василина).
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Прикмети 23 березня
- До 23 березня прилетіли журавлі – весна буде теплою.
- Холодний вітер віє на 23 березня – зима ще довго протримається.
- Сьогодні пішла гроза – рік буде врожайним.
- Побачити ключ птахів у цей день – у домі буде злагода й достаток.
- Якщо вночі навколо Місяця кола – піде дощ.
Що не можна робити 23 березня
- Не споживайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.
- Не доводьте сьогодні нічого людям, ваші аргументи зможуть використати проти вас уподальшому.
- Не плануйте великих покупок.
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