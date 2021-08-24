24 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

09:00

24 августа украинцы отмечают День Независимости нашей страны. Также верующие чтят память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катани (Сицилия) архидьяконом. Святой прославился тем, что носил с собой Евангелие и много проповедовал.