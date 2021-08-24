24 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 августа 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

24 августа украинцы отмечают День Независимости нашей страны. Также верующие чтят память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катани (Сицилия) архидьяконом. Святой прославился тем, что носил с собой Евангелие и много проповедовал.

День Ангела 24 августа празднует Василий.

Также Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник

Приметы 24 августа

  • Много орехов, но мало грибов – к холодной и снежной зиме.
  • Безветренная погода – будет теплая погода.
  • Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.
  • Утром туман над водой стелется – ближайшая неделя теплой будет.
  • Если на восходе солнца идет дождь, то непогода продлится еще несколько дней.

Что нельзя делать 24 августа

  • Не уходи сегодня в дальнюю дорогу. 24 августа лучше провести в домашней атмосфере.
  • Не ссорьтесь ни с кем.
Автор: Андріана Будиш