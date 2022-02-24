Интересно, что в древней языческой культуре существовал бог Велес, тоже являвшийся покровителем животных. День памяти святого Власа очень похож на чествование культа этого бога, ведь после перехода Киевской Руси в христианство многие святые "заняли места" языческих идолов.
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Приметы 24 февраля
- Согласно приметам, в день Власа наступают сильные морозы. Верят, что это последние холода зимы.
- Идет снег 24 февраля – скоро придет весна.
- Если в этот день будет теплая погода и начнется оттепель – то холода больше не настанут.
- Гремит – ожидайте шквальных ветров.
Что нельзя делать 24 февраля
- Сегодня лучше не заниматься рукоделием.
- Не ссорьтесь с родней сейчас.
- Сегодня важно поддерживать чистоту в доме.