Интересно, что в древней языческой культуре существовал бог Велес, тоже являвшийся покровителем животных. День памяти святого Власа очень похож на чествование культа этого бога, ведь после перехода Киевской Руси в христианство многие святые "заняли места" языческих идолов.

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Приметы 24 февраля

Согласно приметам, в день Власа наступают сильные морозы. Верят, что это последние холода зимы.

Идет снег 24 февраля – скоро придет весна.

Если в этот день будет теплая погода и начнется оттепель – то холода больше не настанут.

Гремит – ожидайте шквальных ветров.

Что нельзя делать 24 февраля