Цікаво, що у давній язичницькій культурі існував бог Велес, який теж був покровителем тварин. День пам'яті святого Власа є дуже схожим на вшанування культу цього бога, адже після переходу Київської Русі у християнство багато святих "зайняли місця" поганських ідолів.

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Прикмети 24 лютого

  • Згідно з прикметами, у день Власа наступають сильні морози. Вірять, що це останні холоди зими.
  • Сніг йде 24 лютого – скоро прийде весна.
  • Якщо цього дня встановилась тепла погода і почалась відлига – холоди більше не настануть.
  • Гримить – очкуйте шквальних вітрів.

Що не можна робити 24 лютого

  • Сьогодні краще не займатись рукоділлям.
  • Не сваріться з ріднею нині.
  • Сьогодні важливо підтримувати чистоту у домі.