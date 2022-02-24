Цікаво, що у давній язичницькій культурі існував бог Велес, який теж був покровителем тварин. День пам'яті святого Власа є дуже схожим на вшанування культу цього бога, адже після переходу Київської Русі у християнство багато святих "зайняли місця" поганських ідолів.

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Прикмети 24 лютого

Згідно з прикметами, у день Власа наступають сильні морози. Вірять, що це останні холоди зими.

Сніг йде 24 лютого – скоро прийде весна.

Якщо цього дня встановилась тепла погода і почалась відлига – холоди більше не настануть.

Гримить – очкуйте шквальних вітрів.

Що не можна робити 24 лютого