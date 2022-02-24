24 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

24 февраля 2022 , 08:31
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24 февраля православная церковь Украины чтит святого Власа. В народе верили, что Влас является защитником всех домашних животных, поэтому к нему часто молились с просьбами уберечь скот от болезней.

Интересно, что в древней языческой культуре существовал бог Велес, тоже являвшийся покровителем животных. День памяти святого Власа очень похож на чествование культа этого бога, ведь после перехода Киевской Руси в христианство многие святые "заняли места" языческих идолов.

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Приметы 24 февраля

  • Согласно приметам, в день Власа наступают сильные морозы. Верят, что это последние холода зимы.
  • Идет снег 24 февраля – скоро придет весна.
  • Если в этот день будет теплая погода и начнется оттепель – то холода больше не настанут.
  • Гремит – ожидайте шквальных ветров.

Что нельзя делать 24 февраля

  • Сегодня лучше не заниматься рукоделием.
  • Не ссорьтесь с родней сейчас.
  • Сегодня важно поддерживать чистоту в доме. 
Автор: Андріана Будиш