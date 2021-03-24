24 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
24 марта 2021 года почитается память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). По приметам этого дня определяли, каким будет лето. Также в этот день отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Что нельзя делать 24 марта читайте далее.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим, Иван.
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Приметы 24 марта
- Порывистый и холодный ветер этого дня – весна будет прохладной.
- В марте часто идет дождь – примета того, что год будет неурожайным.
- Все птицы прилетели практически в одно и то же время – примета того, что будет похолодание.
- Журавли низко пролетают над землей – ждите дождя.
- Грачи и дикие утки одновременно прилетели – будет теплая погода.
- Лебеди сидят на прудах – ждите тепла.
Что нельзя делать 24 марта
- 24 марта не стоит смотреть на птиц в полете. Наши предки считали, что сегодня это может привести к несчастью.
- Приметы предвещают, что сегодня также не стоит ходить на осмотр к врачу.
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