24 марта 2021 года почитается память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). По приметам этого дня определяли, каким будет лето. Также в этот день отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Что нельзя делать 24 марта читайте далее.

Именины празднуют: Василий, Георгий, Ефим, Иван. К слову Великий пост 2021: интересная дата начала одного из важнейших христианских событий года Приметы 24 марта Порывистый и холодный ветер этого дня – весна будет прохладной.

В марте часто идет дождь – примета того, что год будет неурожайным.

Все птицы прилетели практически в одно и то же время – примета того, что будет похолодание.

Журавли низко пролетают над землей – ждите дождя.

Грачи и дикие утки одновременно прилетели – будет теплая погода.

Лебеди сидят на прудах – ждите тепла. Что нельзя делать 24 марта 24 марта не стоит смотреть на птиц в полете. Наши предки считали, что сегодня это может привести к несчастью.

Приметы предвещают, что сегодня также не стоит ходить на осмотр к врачу.