24 березня 2021 року вшановується пам'ять святителів Софронія і Юхима (Євфимія). За прикметами цього дня визначали, яким буде літо. Також цього дня відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Що не можна робити 24 березня читайте далі.

Іменини святкують: Василь, Георгій, Юхим, Іван. До слова Великий піст 2021: цікава дата початку одної із найважливіших християнських подій року Прикмети 24 березня Поривчастий і холодний вітер цього дня – весна буде прохолодною.

У березні часто йде дощ – прикмета того, що рік буде неврожайним.

Всі птахи прилетіли практично в один і той же час – прикмета того, що буде похолодання.

Журавлі низько пролітають над землею – чекайте на дощ.

Граки і дикі качки одночасно прилетіли – буде тепла погода.

Лебеді сидять на ставках – чекайте тепла. Що не можна робити 24 березня 24 березня неварто дивитись на птахів у польоті. Наші предки вважали, що сьогодні це може призвести до нещастя.

Прикмети віщують, що сьогодні також не варто ходити на огляд до лікаря.