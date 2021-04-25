25 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В 2021 году христиане отмечают светлый праздник Вербного воскресенья. Согласно Священному Писанию, в этот день Христос вошел в Иерусалим и верующие радостно встретили Мессию возле ворот города. Что нельзя делать на Вербное воскресенье, и какие приметы присущи этому дню читайте дальше.
Источник:24 канал
Праздник Вербного воскресенья является одним из самых больших праздников христианского цикла. К этому событию люди готовятся тщательно, ведь в церкви в этот день освящаются ветки вербы, которые потом будут оберегать семью круглый год.
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Приметы 25 апреля
- Если на Вербное воскресенье идет дождь – будет хороший урожай.
- Если легко ударить по телу веточкой вербы – будет крепкое здоровье весь год.
- Съесть "котик" освященной вербы в этот праздник – все проблемы быстро решатся.
- На Вербное воскресенье стоит подумать о дорогом человеке – он и придет в гости.
- Если посадить комнатное растение на Вербное воскресенье – придет богатство в дом.
25 апреля – какой праздник
Что нельзя делать 25 апреля
- Сегодня строго запрещается любой труд.
- 25 апреля нельзя врать и сквернословить.
- В этот день нельзя ни с кем ссориться.
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