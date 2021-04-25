В 2021 году христиане отмечают светлый праздник Вербного воскресенья. Согласно Священному Писанию, в этот день Христос вошел в Иерусалим и верующие радостно встретили Мессию возле ворот города. Что нельзя делать на Вербное воскресенье, и какие приметы присущи этому дню читайте дальше.

Праздник Вербного воскресенья является одним из самых больших праздников христианского цикла. К этому событию люди готовятся тщательно, ведь в церкви в этот день освящаются ветки вербы, которые потом будут оберегать семью круглый год. Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 25 апреля Если на Вербное воскресенье идет дождь – будет хороший урожай.

Если легко ударить по телу веточкой вербы – будет крепкое здоровье весь год.

Съесть "котик" освященной вербы в этот праздник – все проблемы быстро решатся.

На Вербное воскресенье стоит подумать о дорогом человеке – он ​​и придет в гости.

Если посадить комнатное растение на Вербное воскресенье – придет богатство в дом.

25 апреля – какой праздник Что нельзя делать 25 апреля Сегодня строго запрещается любой труд.

25 апреля нельзя врать и сквернословить.

В этот день нельзя ни с кем ссориться.