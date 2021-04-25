25 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
У 2021 році християни відзначають світле свято Вербної неділі. Згідно до Святого Письма, у цей день Христос увійшов до Єрусалиму й віряни радісно зустріли Месію біля брами міста. Що не можна робити на Вербну неділю, і які прикмети притаманні цьому дню читайте далі.
Джерело:24 канал
Свято Вербної неділі є одним із найбільших свят християнського циклу. До цієї події люди готуються ретельно, адже у церкві у цей день освячуються вербові гілочки, які потім оберігатимуть родину цілий рік.
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Прикмети 25 квітня
- Якщо на Вербну неділю йде дощ – буде хороший врожай.
- Якщо легко вдарити по тілу гілочкою верби — буде міцне здоров'я весь рік.
- З'їсти "котик" свяченої верби у це свято – всі проблеми швидко вирішаться.
- На Вербну неділю варто подумати про дорогу людину — вона і прийде в гості.
- Якщо посадити кімнатну рослину на Вербну неділю — прийде багатство в будинок.
25 квітня – яке свято
Що не можна робити 25 квітня
- Сьогодні суворо забороняється будь-яка праця.
- 25 квітня не можна брехати і лихословити.
- У цей день не можна ні з ким сваритись.
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