26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 августа 2021 , 08:32Читати новину українською
Источник:24 канал
26 августа в народном календаре отмечают Тихона Задонского, который был чудотворцем. Люди верили, что именно в этот день надо трижды обойти дом с иконой Божьей Матери, чтобы защитить жилище от болезней и нищеты.
Именины 26 августа празднует Тихон.
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Приметы 26 августа
- Если 26 августа над лесом туман – будет хороший урожай грибов.
- Сову слышно на Тихона – погода скоро переменится.
- Безветренная погода 26 августа – ожидайте непогоду.
- Луна имеет красную окраску – скоро придут дожди.
Что нельзя делать 26 августа
- Не ругайтесь.
- Верили, что в этот день нельзя на рассвете ходить по росе. Люди думали, что так можно быстрее простудиться.
- Не ссорьтесь ни с кем 26 августа.