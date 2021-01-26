26 января 2021 года отмечают день святого Еремы. Ерема служил на должности диакона в городе Сингидон. Однажды, его арестовали за христианские убеждения и подвергли жестоким пыткам. Увидев, что святой не изменит свою позицию, власти приказали бросить Ерему в Дунай, где он утонул. Что нельзя делать 26 января читайте в материале.

Именины сегодня отмечают: Ерема, Мария, Максим, К слову Китайский Новый год 2021: дата и как отмечают праздник Приметы на 26 января 26 января по поведению кошки можно определить погоду на последующие дни. Если она сворачивается клубочком и прячет нос – ожидайте морозов. Если кот катается на полу и потягивается – будет оттепель. Когда животное точит когти – ждите метелей.

Если на Еремы луну ночью окутывают облака – на следующий день ждите сильных вьюг.

26 января под окном щебечет птичка – это примета к тому, что стоит ждать ранней весны.

Снегопад вечером 26 января – к сильным морозам.

26 января приметы Что нельзя делать 26 января Считается, что 26 января вечером не стоит выходить из дома. Преимущественно, на этот период приходились сильные морозы, поэтому наши предки верили, если пойти гулять в морозную погоду, то обязательно "привяжется" болезнь.

В связи с тем, что в этот день из дома никуда не ходили, запрещались и все виды физической работы.