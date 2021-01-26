26 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
26 января 2021 года отмечают день святого Еремы. Ерема служил на должности диакона в городе Сингидон. Однажды, его арестовали за христианские убеждения и подвергли жестоким пыткам. Увидев, что святой не изменит свою позицию, власти приказали бросить Ерему в Дунай, где он утонул. Что нельзя делать 26 января читайте в материале.
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Приметы на 26 января
- 26 января по поведению кошки можно определить погоду на последующие дни. Если она сворачивается клубочком и прячет нос – ожидайте морозов. Если кот катается на полу и потягивается – будет оттепель. Когда животное точит когти – ждите метелей.
- Если на Еремы луну ночью окутывают облака – на следующий день ждите сильных вьюг.
- 26 января под окном щебечет птичка – это примета к тому, что стоит ждать ранней весны.
- Снегопад вечером 26 января – к сильным морозам.
26 января приметы
Что нельзя делать 26 января
- Считается, что 26 января вечером не стоит выходить из дома. Преимущественно, на этот период приходились сильные морозы, поэтому наши предки верили, если пойти гулять в морозную погоду, то обязательно "привяжется" болезнь.
- В связи с тем, что в этот день из дома никуда не ходили, запрещались и все виды физической работы.
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