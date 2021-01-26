26 січня 2021 року відзначають день святого Яреми. Ярема служив на посаді диякона у місті Сінгідон. Одного разу, його арештували за християнські переконання й піддали жорстоким катуванням. Побачивши, що святий не змінить свою позицію, влада наказала кинути Ярему в Дунай, де він втонув. Що не можна робити 26 січня читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Ярема, Марія, Максим, До слова Китайський Новий рік 2021: дата та як відзначають свято Прикмети на 26 січня 26 січня за поведінкою кішки можна визначити погоду на наступні дні. Якщо вона згортається клубочком і ховає ніс – очікуйте морозів. Якщо кіт катається на підлозі й потягується – буде відлига. Коли ж тварина точить кігті – чекайте хуртовин.

Якщо на Яреми місяць вночі огортають хмари – наступного дня очікуйте сильних хурделиць.

26 січня під вікном щебече пташка – це прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.

Снігопад ввечері 26 січня – до сильних морозів.

26 січня прикмети Що не можна робити 26 січня Вважається, що 26 січня ввечері не варто виходити з дому. Переважно, на цей період припадали люті морози, тож наші предки вірили, якщо піти гуляти у морозяну погоду, то обов'язково "причепиться" хвороба.

У зв'язку з тим, що в цей день з дому нікуди не ходили, заборонялися і всі види фізичної роботи.