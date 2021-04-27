27 апреля чтят память святителя Мартина исповедника. Также в этот день православная церковь отмечает Великий вторник. В Великий вторник 2021 года нельзя грустить, плакать и употреблять алкоголь. Больше – читайте в материале.

Именины сегодня отмечает Мартин. Читайте Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 27 апреля Пчелы начали летать – весна будет теплая и солнечная.

Много сока из березы течет – до поздней осени.

Если ива зацвела и прилетели ласточки и стрижи, пришла пора саженцы в садах высаживать.

На Великий вторник дождливый день – к грибному году.

27 апреля – праздник Что нельзя делать 27 апреля В Великий вторник нельзя ходить на кладбище.

Не ругайтесь и не ссорьтесь ни с кем в этот день. Помните, что сейчас период Страстной недели и не стоит брать на себя такие грехи.

Не употребляйте сегодня алкоголь.

27 апреля попробуйте быть более радостными, грусть сегодня может принести болезни.