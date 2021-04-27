27 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 апреля чтят память святителя Мартина исповедника. Также в этот день православная церковь отмечает Великий вторник. В Великий вторник 2021 года нельзя грустить, плакать и употреблять алкоголь. Больше – читайте в материале.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечает Мартин.
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Приметы 27 апреля
- Пчелы начали летать – весна будет теплая и солнечная.
- Много сока из березы течет – до поздней осени.
- Если ива зацвела и прилетели ласточки и стрижи, пришла пора саженцы в садах высаживать.
- На Великий вторник дождливый день – к грибному году.
27 апреля – праздник
Что нельзя делать 27 апреля
- В Великий вторник нельзя ходить на кладбище.
- Не ругайтесь и не ссорьтесь ни с кем в этот день. Помните, что сейчас период Страстной недели и не стоит брать на себя такие грехи.
- Не употребляйте сегодня алкоголь.
- 27 апреля попробуйте быть более радостными, грусть сегодня может принести болезни.
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