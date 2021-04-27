27 квітня вшановують пам'ять святителя Мартина сповідника. Також, цього дня православна церква відзначає Великий вівторок. У Великий вівторок 2021 не можна сумувати, плакати та вживати алкоголь. Більше – читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні відзначає Мартин. Також читайте Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 27 квітня Бджоли почати літати – весна буде тепла і сонячна.

Багато соку з берези тече – до пізньої осені.

Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки і стрижі, то прийшла пора саджанці в садах висаджувати.

На Великий вівторок дощовий день – до грибного року.

27 квітня – яке свято Що не можна робити 27 квітня У Великий вівторок не можна ходити на кладовища.

Не лайтесь і не сваріться ні з ким у цей день. Пам'ятайте, що зараз період Страсного тижня й не варто брати на себе такі гріхи.

Не вживайте сьогодні алкоголь.

27 квітня спробуйте бути більш радісними, сум сьогодні може принести хвороби.