27 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
27 квітня вшановують пам'ять святителя Мартина сповідника. Також, цього дня православна церква відзначає Великий вівторок. У Великий вівторок 2021 не можна сумувати, плакати та вживати алкоголь. Більше – читайте у матеріалі.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні відзначає Мартин.
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Прикмети 27 квітня
- Бджоли почати літати – весна буде тепла і сонячна.
- Багато соку з берези тече – до пізньої осені.
- Якщо верба зацвіла і прилетіли ластівки і стрижі, то прийшла пора саджанці в садах висаджувати.
- На Великий вівторок дощовий день – до грибного року.
27 квітня – яке свято
Що не можна робити 27 квітня
- У Великий вівторок не можна ходити на кладовища.
- Не лайтесь і не сваріться ні з ким у цей день. Пам'ятайте, що зараз період Страсного тижня й не варто брати на себе такі гріхи.
- Не вживайте сьогодні алкоголь.
- 27 квітня спробуйте бути більш радісними, сум сьогодні може принести хвороби.
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