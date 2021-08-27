27 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 августа 2021 , 08:45Читати новину українською
Источник:24 канал
27 августа 2021 года верующие чтят святого Михея. Он был одним из пророков, который первым предсказал разрушение Иудеи после прихода Мессии.
Именины 27 августа празднует Михаил.
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Приметы 27 августа
- Нет ветра на Михея – осень будет сухой и теплой.
- Ветер сорвался 27 августа – будет непогода.
- Ясный день на Михея – предвестник ветреной осени.
Что нельзя делать 27 августа
- В древности верили, что в этот день не стоит ничего печь и замешивать тесто. Лучше перенести выпекание хлеба или сдобы на другой день.
- Не ссорьтесь ни с кем и старайтесь воздержаться от конфликта, чтобы не потратить весь свой ресурс.
- Не ругайтесь.