27 марта чествуют святого Федора-скотовода, ведь в это время чествовали домашних животных, особенно коров и лошадей, которые являются помощниками для крестьян. Также 27 марта отмечают Вторую родительскую субботу, а еврейский народ в этот день начинает празднование Песах.

День Ангела сегодня празднуют: Ростислав. Кстати Что есть во время Великого поста 2021: календарь питания на каждый день Приметы 27 марта Если на улице мороз – примета, что холод продержится еще неделю.

Прогремел гром на Федора – лето будет урожайным и теплым.

Солнце прячется в облаках 27 марта – на следующей неделе будет тепло.

Какой праздник 27 марта Что нельзя делать 27 марта В этот день нельзя смотреть очень долго в зеркало до заката, ведь можете притянуть в свою жизнь беду. Пожилым людям не стоит заглядывать в зеркало и после захода солнца, потому что можно навлечь скорую смерть.

Нельзя в этот день точить ножи, поскольку можно накликать беду.