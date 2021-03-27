27 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 марта чествуют святого Федора-скотовода, ведь в это время чествовали домашних животных, особенно коров и лошадей, которые являются помощниками для крестьян. Также 27 марта отмечают Вторую родительскую субботу, а еврейский народ в этот день начинает празднование Песах.
Источник:24 канал
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Приметы 27 марта
- Если на улице мороз – примета, что холод продержится еще неделю.
- Прогремел гром на Федора – лето будет урожайным и теплым.
- Солнце прячется в облаках 27 марта – на следующей неделе будет тепло.
Какой праздник 27 марта
Что нельзя делать 27 марта
- В этот день нельзя смотреть очень долго в зеркало до заката, ведь можете притянуть в свою жизнь беду. Пожилым людям не стоит заглядывать в зеркало и после захода солнца, потому что можно навлечь скорую смерть.
- Нельзя в этот день точить ножи, поскольку можно накликать беду.
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