27 березня вшановують святого Федора-скотаря, адже в цей час вшановували домашніх тварин, особливо корів і коней, які є помічниками для селян. Також 27 березня відзначають Другу поминальну суботу, а єврейський народ у цей день починає святкування Песаху.

День Ангела сьогодні святкують: Ростислав. До речі Що їсти під час Великого посту 2021: календар харчування на кожен день Прикмети 27 березня Якщо на вулиці мороз – прикмета, що холод протримається ще тиждень.

Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.

Сонце ховається у хмарах 27 березня – наступного тижня буде тепло.

Яке свято 27 березня Що не можна робити 27 березня Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.

Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.