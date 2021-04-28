28 апреля 2021 года чествуют святого апостола Пуда – одного из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Также 28 апреля верующие отмечают Великую среду. Что запрещено делать 28 апреля читайте в материале.

Именины сегодня празднуют: Василиса, Савва, Трофим. Также читайте Страстную неделю 2021: что можно и нельзя делать накануне Пасхи Приметы 28 апреля Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – скоро будет хорошая погода.

Грачи высоко летают – погода будет теплой и солнечной.

Ясный день, а вечером небо заполонили тучи – вскоре погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь. Что нельзя делать 28 апреля В Великую среду запрещено петь и даже громко говорить. Проведите этот день в тишине.

Хоть и в Великую среду еще продолжаются подготовки к Пасхе – в этот день не стоит перетруждаться. Особенно такое правило касается женщин.

28 апреля не лгите и не давайте обещаний, которые не выполните.