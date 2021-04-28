28 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 апреля 2021 года чествуют святого апостола Пуда – одного из семидесяти апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Также 28 апреля верующие отмечают Великую среду. Что запрещено делать 28 апреля читайте в материале.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Василиса, Савва, Трофим.
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Приметы 28 апреля
- Если пчелы в этот день рано вернулись в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
- Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко – скоро будет хорошая погода.
- Грачи высоко летают – погода будет теплой и солнечной.
- Ясный день, а вечером небо заполонили тучи – вскоре погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
Что нельзя делать 28 апреля
- В Великую среду запрещено петь и даже громко говорить. Проведите этот день в тишине.
- Хоть и в Великую среду еще продолжаются подготовки к Пасхе – в этот день не стоит перетруждаться. Особенно такое правило касается женщин.
- 28 апреля не лгите и не давайте обещаний, которые не выполните.
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