28 квітня 2021 року вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Також 28 квітня віряни відзначають Велику середу. Що заборонено робити 28 квітня читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим. Також читайте Страсний тиждень 2021: що можна і не можна робити напередодні Пасхи Прикмети 28 квітня Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.

Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром буде гарна погода.

Граки високо літають – погода буде теплою і сонячною.

Ясний день, а ввечері небо затягли хмари – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ. Що не можна робити 28 квітня У Велику середу заборонено співати й навіть голосно говорити. Проведіть цей день у тишині.

Хоч і у Велику середу ще тривають підготовки до Пасхи – у цей день не варто перепрацьовувати. Особливо таке правило стосується жінок.

28 квітня не брешіть й не давайте обіцянок, які не виконаєте.