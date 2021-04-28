28 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
28 квітня 2021 року вшановують святого апостола Пуда – одного з сімдесяти апостолів, які були послані з Євангельським благовістям перед пришестям Ісуса. Також 28 квітня віряни відзначають Велику середу. Що заборонено робити 28 квітня читайте у матеріалі.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Василина, Сава, Трохим.
Також читайте Страсний тиждень 2021: що можна і не можна робити напередодні Пасхи
Прикмети 28 квітня
-
Якщо бджоли в цей день рано повернулися у вулик – прикмета до того, що найближчим часом настане відчутне потепління.
-
Вночі 28 квітня холодно, а вдень дуже жарко – незабаром буде гарна погода.
-
Граки високо літають – погода буде теплою і сонячною.
- Ясний день, а ввечері небо затягли хмари – незабаром погода зміниться, і, швидше за все, піде дощ.
Що не можна робити 28 квітня
- У Велику середу заборонено співати й навіть голосно говорити. Проведіть цей день у тишині.
- Хоч і у Велику середу ще тривають підготовки до Пасхи – у цей день не варто перепрацьовувати. Особливо таке правило стосується жінок.
- 28 квітня не брешіть й не давайте обіцянок, які не виконаєте.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter