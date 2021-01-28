28 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
28 января чтят память Павла Фивейского – христианского монаха и отшельника, который, по преданию, прожил 113 лет. Особое почтение святому Павлу придается потому, что его считают первым христианским монахом.
Источник: 24 канал
Именины сегодня празднуют: Павел, Гаврила, Прохор.
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Приметы на 28 января
- Если в этот день дует сильный ветер – лето будет дождливым.
- Синицы утром 28 января щебечут под окном и ищут укрытие – скоро будут сильные морозы.
- На Павла громко каркают вороны – ждите оттепели.
- Если 28 января мерцают звезды – следует ожидать похолодания, а тусклый звездный свет предсказывает оттепель.
- Сильный снегопад днем 28 января – ночью ударят морозы.
28 января приметы
Что нельзя делать 28 января
- Сегодня остерегайтесь неожиданных подарков.
- В народном календаре 28 января считается переломом зимы и верят, что это несчастливая дата.
- Сегодня не желательно проводить день наедине, однако не приглашайте домой малознакомых людей.
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