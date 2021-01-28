28 января чтят память Павла Фивейского – христианского монаха и отшельника, который, по преданию, прожил 113 лет. Особое почтение святому Павлу придается потому, что его считают первым христианским монахом.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднуют: Павел, Гаврила, Прохор. К теме Китайский Новый год 2021: дата и как отмечают праздник Приметы на 28 января Если в этот день дует сильный ветер – лето будет дождливым.

Синицы утром 28 января щебечут под окном и ищут укрытие – скоро будут сильные морозы.

На Павла громко каркают вороны – ждите оттепели.

Если 28 января мерцают звезды – следует ожидать похолодания, а тусклый звездный свет предсказывает оттепель.

Сильный снегопад днем 28 января – ночью ударят морозы.

28 января приметы Что нельзя делать 28 января Сегодня остерегайтесь неожиданных подарков.

В народном календаре 28 января считается переломом зимы и верят, что это несчастливая дата.

Сегодня не желательно проводить день наедине, однако не приглашайте домой малознакомых людей.