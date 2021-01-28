28 січня вшановують пам'ять Павла Фівейського – християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. Особлива шана святому Павлу надається тому, що його вважають першим християнським монахом.

Джерело: 24 канал Іменини сьогодні святкують: Павло, Гаврило, Прохор. До теми Китайський Новий рік 2021: дата та як відзначають свято Прикмети на 28 січня Якщо в цей день дме сильний вітер – літо буде дощовим.

Синиці вранці 28 січня щебечуть під вікном й шукають укриття – незабаром будуть сильні морози.

На Павла голосно каркають ворони – чекайте відлиги.

Якщо 28 січня мерехтять зорі – слід очікувати на похолодання, а тьмяне зоряне світло пророкує відлигу.

Сильний снігопад вдень 28 січня – вночі вдарять морози.

28 січня прикмети Що не можна робити 28 січня Сьогодні остерігайтесь неочікуваних подарунків.

У народному календарі, 28 січня вважається переломом зими й вірять, що це нещаслива дата.

Сьогодні не бажано проводити день наодинці, проте не запрошуйте додому малознайомих людей.