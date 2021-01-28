28 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
28 січня вшановують пам'ять Павла Фівейського – християнського ченця і відлюдника, який, за переказами, прожив 113 років. Особлива шана святому Павлу надається тому, що його вважають першим християнським монахом.
Джерело: 24 канал
Іменини сьогодні святкують: Павло, Гаврило, Прохор.
До теми Китайський Новий рік 2021: дата та як відзначають свято
Прикмети на 28 січня
- Якщо в цей день дме сильний вітер – літо буде дощовим.
- Синиці вранці 28 січня щебечуть під вікном й шукають укриття – незабаром будуть сильні морози.
- На Павла голосно каркають ворони – чекайте відлиги.
- Якщо 28 січня мерехтять зорі – слід очікувати на похолодання, а тьмяне зоряне світло пророкує відлигу.
- Сильний снігопад вдень 28 січня – вночі вдарять морози.
28 січня прикмети
Що не можна робити 28 січня
- Сьогодні остерігайтесь неочікуваних подарунків.
- У народному календарі, 28 січня вважається переломом зими й вірять, що це нещаслива дата.
- Сьогодні не бажано проводити день наодинці, проте не запрошуйте додому малознайомих людей.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter