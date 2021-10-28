Именины 28 октября празднует Ефим.
Читайте Готовимся к Хэллоуину-2021 в Украине: дата мистического праздника
Приметы 28 октября
- Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги – будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые – возможны снегопад и ветер.
- Если солнце всходит, а над ним облако – хорошей погоды не ждите.
- 28 октября комары летают – будет зима мягкой.
- Ночью звезды мерцают – будет мороз.
Что нельзя делать 28 октября
- Сегодня воздержитесь от тяжелой пищи.
- Верили, что 28 октября неблагоприятный день, чтобы одалживать кому-то деньги.
- Не лукавьте со своими близкими. Ложь рано или поздно выплывет наружу.