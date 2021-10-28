Именины 28 октября празднует Ефим.

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Приметы 28 октября

  • Небо вечером чистое, но около луны видны большие круги – будет мороз, а если эти круги красноватые и расплывчатые – возможны снегопад и ветер.
  • Если солнце всходит, а над ним облако – хорошей погоды не ждите.
  • 28 октября комары летают – будет зима мягкой.
  • Ночью звезды мерцают – будет мороз.

Что нельзя делать 28 октября

  • Сегодня воздержитесь от тяжелой пищи.
  • Верили, что 28 октября неблагоприятный день, чтобы одалживать кому-то деньги.
  • Не лукавьте со своими близкими. Ложь рано или поздно выплывет наружу.