Іменини 28 жовтня святкує Юхим.

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Прикмети 28 жовтня

  • Небо ввечері чисте, але біля місяця видно великі кола – буде мороз, а якщо ці кола червонуваті і розпливчасті – можливі снігопад і вітер.
  • Якщо сонце сходить, а над ним хмара – гарної погоди не чекайте.
  • 28 жовтня комарі літають – буде зима м'якою.
  • Вночі зорі мерехтять – буде мороз.

Що не можна робити 28 жовтня

  • Сьогодні утримайтесь від важкої їжі.
  • Вірили, що 28 жовтня несприятливий день, аби зичити комусь гроші.
  • Не лукавте зі своїми близькими. Брехня рано чи пізно "випливе" назовні.