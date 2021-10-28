28 жовтня українські віряни вшановують день святого Юхима, який жив приблизно в IX столітті на території Палестини. Юхим був ревним християнином і в молодому віці пішов у монастир. Святого дуже поважали між ченцями, адже він був дуже мудрим і завжди усім допомагав.